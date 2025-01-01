Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Falscher Zeitpunkt

SAT.1Staffel 1Folge 204
Falscher Zeitpunkt

Anna und die Liebe

Folge 204: Falscher Zeitpunkt

24 Min.Ab 12

Jonas will sich und Anna eine Chance geben und beteuert andererseits, dass Katjas Kind trotz einer Trennung nicht ohne Vater aufwachsen müsse. Doch Anna kann Katjas Leid nicht ertragen und lügt Jonas vor, dass ihre Gefühle für ihn nicht stark genug seien. Anna beschließt, ein Jobangebot aus Hamburg anzunehmen und die Stadt zu verlassen ...

Anna und die Liebe
SAT.1
