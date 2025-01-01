Anna und die Liebe
Folge 204: Falscher Zeitpunkt
24 Min.Ab 12
Jonas will sich und Anna eine Chance geben und beteuert andererseits, dass Katjas Kind trotz einer Trennung nicht ohne Vater aufwachsen müsse. Doch Anna kann Katjas Leid nicht ertragen und lügt Jonas vor, dass ihre Gefühle für ihn nicht stark genug seien. Anna beschließt, ein Jobangebot aus Hamburg anzunehmen und die Stadt zu verlassen ...
