Anna und die Liebe
Folge 216: Unbeschwert
24 Min.Folge vom 11.04.2015Ab 12
Anna und Vanessa werden richtig gute Freundinnen - Anna tut es gut, einfach nur Spaß zu haben und die vergangenen Monate hinter sich zu lassen ... Gerrits Versuch, Vanessa zu bestechen, ist gescheitert. Stattdessen sollen er und Natascha aus der Geschäftsführung verbannt werden. Jonas, der alleiniger Geschäftsführer werden soll, ist überrascht und weiß nicht, ob er das Angebot annehmen soll ...
