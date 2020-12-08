Anna und die Liebe
Folge 233: Klage gegen Broda
23 Min.Folge vom 08.12.2020Ab 12
Anna ist nicht mehr bereit, sich alles gefallen zu lassen. Als Gerrit tatsächlich ihre Idee dreist vor dem Kunden präsentiert, sprengt sie die Vertragsverhandlungen. Das für Broda & Broda alles entscheidende Projekt liegt nun auf Eis. Natascha versucht, Anna zu bestechen, aber ohne Erfolg. Aber jetzt zieht Natascha andere Register ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick