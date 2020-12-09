Über den Schatten springenJetzt kostenlos streamen
Anna und die Liebe
Folge 238: Über den Schatten springen
24 Min.Folge vom 09.12.2020Ab 12
Die Geldbeschaffung für den Regisseur bereitet Anna und Alex große Probleme. Schließlich hat Anna die Lösung - aber die gefällt Alexander absolut nicht ... In ihrem Schmerz darüber, von Jonas nicht wirklich geliebt zu werden, hat Katja ihn rausgeschmissen. Jonas fügt sich zunächst, doch sein Gewissen lässt ihm keine Ruhe ...
