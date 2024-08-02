Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Frust

SAT.1Staffel 1Folge 54vom 02.08.2024
Folge 54: Frust

23 Min.Folge vom 02.08.2024Ab 12

Anna kann kaum fassen, dass Jonas ihre eigenmächtige Marktforschungs-Aktion gutheißt. Doch leider bringt sie ihm keinen Nutzen, denn er kann seine Bedenken gegenüber dem Rest der Familie nicht durchsetzen. Es bleibt dabei, dass Gerrits Ergebnisse weiterverfolgt werden - "Silence" heißt jetzt "Crash". Anna bemerkt, wie sehr Jonas unter seinem vermeintlichen Versagen leidet ...

