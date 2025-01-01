Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 61
Folge 61: Spielchen

24 Min.Ab 12

Anna hört mit, wie Jonas schockiert auf Katjas Geständnis reagiert und sie schließlich tröstend in den Arm nimmt. Katjas Lüge, sie habe mit Lanford geschlafen, um die Firma zu retten, scheint also tatsächlich gefruchtet zu haben. Anna ist entsetzt, als Jonas dann auch noch versucht, ihr sein Herz auszuschütten und Details über Katja und Lanford herauszufinden.

SAT.1
Anna und die Liebe

