Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Drama zu Silvester

SAT.1Staffel 1Folge 88vom 08.09.2014
Drama zu Silvester

Drama zu SilvesterJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 88: Drama zu Silvester

23 Min.Folge vom 08.09.2014Ab 12

Anna gelingt es, Rico auszutricksen und zu überwältigen. Als Jannick aus seiner Bewusstlosigkeit aufwacht, staunt er nicht schlecht über ihre Courage, mit der sie die Einbrecher dingfest gemacht hat. Jonas ist ebenfalls beeindruckt von ihrem Mut und lädt sie in der Silvesternacht zusammen mit Jannick und Katja in einen Karaoke-Club ein ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen