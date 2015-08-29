Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 21

SAT.1Staffel 2Folge 21vom 29.08.2015
23 Min.Folge vom 29.08.2015Ab 12

Als Armin behauptet, nur aus Liebe zu Susanne so gehandelt zu haben, wirft diese ihn hinaus. Susanne ist am Boden zerstört; zwanzig Jahre hat sie eine Lüge gelebt. Weder Ingo noch Anna können sie trösten. Armin sucht Trost bei Katja und legt dann bei der Polizei ein umfassendes Geständnis ab - Ingo ist entlastet. Armin appelliert vor Susanne an ihre große Liebe ...

SAT.1
