Anna und die Liebe
Folge 26: Episode 26
23 Min.Folge vom 05.09.2015Ab 12
Jonas hat sich doch zu einer Event-Zusammenarbeit mit Oktopus entschlossen. Natascha, die seine Wankelmütigkeit nicht versteht, verlangt eine Erklärung. Jonas gesteht ihr, dass der Grund für seinen Sinneswandel seine Gefühle für Anna sind. Natascha fordert ihn auf, klare Verhältnisse zu schaffen und Anna seine Liebe zu gestehen. Anna und Alexander kommen sich in der Zwischenzeit immer näher.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick