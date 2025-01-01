Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 34

SAT.1Staffel 2Folge 34
Episode 34

Folge 34: Episode 34

23 Min.Ab 12

Anna findet Jonas' Wagen verlassen im Straßengraben. Ist Jonas etwas zugestoßen? Als Anna versucht, sich von ihren Sorgen mit Arbeit abzulenken, wartet in der Agentur eine schreckliche Entdeckung auf sie ... In Katjas Leben taucht ein unbekannter Verehrer auf. Sie lässt sich zum Blind Date hinreißen, wird aber von Mister X bitter enttäuscht. Wer steckt hinter dem ominösen Verehrer?

