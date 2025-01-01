Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 42

SAT.1Staffel 2Folge 42
Episode 42

Episode 42Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 42: Episode 42

23 Min.Ab 12

Anna ist voller Selbstzweifel und will sich Alexander erklären. Doch der versteckt sich hinter einer gleichgültigen Fassade. Annas Mitleid schürt seinen Schmerz, so dass er sich nun doch Annett hingibt. Jonas erfährt bei seinem Abschied zufällig von der Trennung von Alexander und Anna. Wird er jetzt doch bleiben? Mia ist von der Jobsuche frustriert. Ist Annett ihre letzte Hoffnung?

