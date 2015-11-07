Anna und die Liebe
Folge 51: Episode 51
24 Min.Folge vom 07.11.2015Ab 12
Erst verunsichert Jonas und Anna die Verbindung zwischen Annett und Alexander. Bis Anna in der Goldelse einen romantischen Moment zwischen beiden beobachtet. Verbinden die beiden wahre Gefühle oder doch nur ein intrigantes Spiel? Erst ergreift Mia vor David und seinen plumpen Annäherungsversuchen die Flucht, um dann erneut - mit der Bitte, Jojo zu helfen - auf ihn zuzugehen ...
