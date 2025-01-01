Anna und die Liebe
Folge 53: Episode 53
24 Min.Ab 12
Katja ist nach der Begegnung mit Gerrit völlig aufgelöst. Auch zu Hause findet sie keine Ruhe ... Mia kann es nicht fassen, dass Jojo es sich mit David verscherzt hat. Auch ihre Jobsuche ist nicht erfolgversprechend: Das Angebot von Anna, am Empfang der Agentur zu arbeiten, lehnt sie wegen ihres Geheimnisses ab ... Bringen die Hochzeitsvorbereitungen Annas Eltern wieder näher zusammen?
