Anna und die Liebe

Episode 110

SAT.1Staffel 3Folge 110
Folge 110: Episode 110

23 Min.Ab 12

Alexander ist sich sicherer denn je, dass er das Opfer einer Intrige ist. Natascha glaubt ihm zwar und stärkt ihm den Rücken, aber will genauso wenig wie Annett wahrhaben, dass David dahinter steckt. Der einzige, mit dem er seinen Verdacht offen besprechen kann, ist ausgerechnet der Filou Julian, der nichts auf der Welt ernst nimmt außer seinen Spaß ...

