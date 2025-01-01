Anna und die Liebe
Folge 115: Episode 115
23 Min.Ab 12
Maik kann nicht fassen, dass er eben noch beim Kampf im Casino dem Tod ins Auge geblickt hat und dabei doch wider Erwarten kerngesund ist. Wie konnte es nur zu diesem Missverständnis kommen? Während er und Paloma überglücklich darüber sind, wieder ein gemeinsames Leben vor sich zu haben, fragt sich Lars zunehmend, wie seine Zukunft wohl aussehen wird ...
