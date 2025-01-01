Anna und die Liebe
Folge 123: Episode 123
24 Min.Ab 12
Mia hat sich vor Alexander und der gesamten Agentur unmöglich verhalten. Davids Einschüchterungsversuche sind mehr als erfolgreich gewesen. Doch als der neue, überaus potente und exaltierte Kunde Enrique Vegaz völlig überraschend und grundlos darauf besteht, dass Mia zurück in die Agentur kommt, verliert Annett den Boden unter den Füßen. Ihre Rachegelüste steigern sich ins Unermessliche ...
