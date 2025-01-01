Anna und die Liebe
Folge 132: Episode 132
24 Min.Ab 12
Natascha verzweifelt in ihrer Sorge um Richard an der Ungewissheit, ob eine Spenderniere gefunden werden kann. Sie fühlt sich überfordert und allein. Nur David scheint diese Gefühle mit ihr zu teilen, was sie zutiefst tröstet. Ganz kalkuliert schenkt David ihr ein bisschen Nähe und entzieht sich dann wieder. Sein Spiel scheint aufzugehen - er verführt sie ...
