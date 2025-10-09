Anna und die Liebe
Folge 147: Episode 147
24 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12
Annett erfährt, dass ihre Intrige gegen Mia aufgeflogen ist, weswegen sie gegen die Widerstände ihres behandelnden Arztes aus dem Krankenhaus flieht. Während es danach aussieht, als stünde sie kurz davor, Mia und Alexander bei einem Schäferstündchen zu ertappen, macht ihr der angeschlagene Gesundheitszustand nun wirklich einen Strich durch die Rechnung. Sie bricht zusammen ...
