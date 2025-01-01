Anna und die Liebe
Folge 149: Episode 149
24 Min.Ab 12
Alexander rettet Annett das Leben und verspricht ihr unter Schock, sie nie wieder allein zu lassen. Obwohl Mia Zeuge von Alexanders Tränen der Erleichterung wird, die er an Annetts Bett vergießt, bleibt sie zuversichtlich und setzt Vertrauen in ihre Bindung mit Alexander. Sie ahnt jedoch nicht, dass Annetts Beinahe-Tod sie und Alexander an einen ganz anderen Punkt katapultiert hat ...
