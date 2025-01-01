Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 166

SAT.1Staffel 3Folge 166
Folge 166: Episode 166

24 Min.Ab 12

Als es Annett und David gelingt, die nichtsahnende Mia auf ihre Seite zu ziehen, um Natascha zu der "Menschlichkeit im Alltag"-Kampagne zu bewegen, ist David in Hochstimmung. Natascha scheint in seine Falle getappt zu sein, womit sie sich ihr eigenes Grab schaufeln wird. Aber auch Natascha ist in Hochstimmung, denn David ahnt nicht, dass er ihr längst auf den Leim gegangen ist ...

SAT.1
