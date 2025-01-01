Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 169

SAT.1Staffel 3Folge 169
24 Min.Ab 12

Der Detektiv hat Natascha das von David und Annett fingierte Gespräch vorgespielt. Ihre Intrige trifft auf fruchtbaren Boden und über Alexander erfährt Annett, dass Natascha die Kröte geschluckt hat. Als Natascha dann auch noch erfährt, dass Richard sich am nächsten Tag tatsächlich mit einem ihrer Kunden treffen wird, scheint ihr Verdacht bestätigt: Richard hat das Kriegsbeil ausgegraben ...

