Anna und die Liebe

Episode 182

SAT.1Staffel 3Folge 182vom 03.11.2025
Folge 182: Episode 182

24 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

In der Nacht nach Jojos Befreiung kommt es zum ersten Sex zwischen Mia und Enrique. Beide sind sehr glücklich miteinander, vereinbaren aber, die Beziehung erstmal nicht öffentlich zu machen. Alexander bemerkt trotzdem mit gemischten Gefühlen die Nähe zwischen Mia und Enrique. Als er Mia zum Probeessen für die Hochzeit einlädt, merkt auch sie, dass sie immer noch Gefühle für Alex hat ...

