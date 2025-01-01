Anna und die Liebe
Folge 190: Episode 190
24 Min.Ab 12
Ingo lässt sich von Maik zu einer Konfrontationstherapie überreden. Mithilfe von Maik will er sich noch einmal seinen Keller-Ängsten stellen und diese damit überwinden. Aber alles geht schief. Nachdem Ingo erneut eine Panikattacke erlitten und Maik die Kellertür zerstört hat, reicht es Susanne endgültig. Sie setzt das für Maik ausgesprochene Hausverbot endlich in die Tat um ...
