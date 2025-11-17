Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 202

SAT.1Staffel 3Folge 202vom 17.11.2025
Folge 202: Episode 202

23 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Annett und Natascha sind zutiefst verzweifelt über Richards Tod. Sie müssen all ihre Kräfte aufwenden, um nicht zusammenzubrechen. David dagegen scheint es leichter zu fallen, mit dem Verlust umzugehen. Es scheint sogar manchmal so, als würde er sich wünschen, Richard getötet zu haben. Noch weiß er nicht, wie nahe er diesem Wunsch bereits gekommen ist ...

