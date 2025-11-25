Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 213

SAT.1Staffel 3Folge 213vom 25.11.2025
Folge 213: Episode 213

23 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Paloma lässt sich von Theodor zu einem Ausflug überreden. Dort stellt sich jedoch schnell heraus, dass sie die einzige Teilnehmerin ist. Doch die Chemie zwischen den beiden stimmt - bis Theodor etwas tut, womit er Paloma deutlich vor den Kopf stößt ... Mia lässt sich von Enrique zu einem Badeausflug entführen. Er genießt es, ihr seinen Erfolg vorzuenthalten und sie so auf die Folter zu spannen.

