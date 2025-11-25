Anna und die Liebe
Folge 213: Episode 213
23 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Paloma lässt sich von Theodor zu einem Ausflug überreden. Dort stellt sich jedoch schnell heraus, dass sie die einzige Teilnehmerin ist. Doch die Chemie zwischen den beiden stimmt - bis Theodor etwas tut, womit er Paloma deutlich vor den Kopf stößt ... Mia lässt sich von Enrique zu einem Badeausflug entführen. Er genießt es, ihr seinen Erfolg vorzuenthalten und sie so auf die Folter zu spannen.
