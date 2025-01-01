Anna und die Liebe
Folge 22: Episode 22
23 Min.Ab 12
Katja freut sich auf ihren Job. Ihr einziges Manko: Ihr Gesundheitszustand macht ihr zunehmend zu schaffen. Als sie dann einen Versuch unternimmt, zu laufen, stürzt sie und genau das tritt ein, wovor sie am meisten Angst hat: Der Arzt macht ihr klar, dass sie nie wieder laufen kann ... Mia versucht sich währenddessen vergeblich gegen Annetts Erpressungsversuch zu wehren ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick