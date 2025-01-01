Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 224

SAT.1Staffel 3Folge 224
Folge 224: Episode 224

24 Min.Ab 12

Jessica macht tatsächlich ihre Aussage, hat danach aber große Angst vor David. Alexander bringt sie im Loft unter, wo Julian auf sie aufpasst. Mia stellt fest, dass Enrique verschwunden ist. Als sie von Annett gedemütigt wird, fühlt sie sich umso mehr von ihm im Stich gelassen. Wütend spricht sie ihm auf die Mailbox, und bereut es sofort. Per Taxi macht sie sich auf die Suche nach ihm ...

