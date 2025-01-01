Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 228

SAT.1Staffel 3Folge 228
Episode 228

Anna und die Liebe

Folge 228: Episode 228

24 Min.Ab 12

Mia hat Alexander schweren Herzens von ihrer anstehenden Hochzeit berichtet. Alexander ist enttäuscht und will die Einladung nicht annehmen. Er zieht sich zurück und will Mia aus dem Weg gehen. Doch der Hund Schröder spielt ein weiteres - möglicherweise letztes - Mal den Liebesboten und führt die beiden noch einmal zusammen, just in dem Moment, als Mia Brautkleider anprobiert ...

