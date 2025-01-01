Anna und die Liebe
Folge 254: Liebe ist der Anfang
23 Min.Ab 12
Alexanders und Mias Hochzeitsfeier wird zu einem rauschenden Fest, das bis in den Morgen andauert. Dann kommt die Zeit, Abschied zu nehmen ... Anna und Jonas sind von ihren Plänen so elektrisiert, dass sie sich, trotz durchgefeierter Nacht, begeistert in die Arbeit stürzen. Auch für Carla hängt viel vom Erfolg auf der Fashion Week ab. Voller Ehrgeiz macht sie sich mit Tom an die Arbeit ...
