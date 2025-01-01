Anna und die Liebe
Folge 27: Episode 27
24 Min.Ab 12
Kommen sich Alexander und Mia im Wald näher? Während beide ursprünglich in den Wald gegangen sind, um jeweils einen Baum zu schlagen, wird aus Spaß Ernst: Zunächst machen die beiden ein Spiel daraus, wer den schönsten Weihnachtsbaum ergattert. Als beide jedoch im Zuge dessen in eine Wildschweingrube fallen, möchte Alexander endgültig von Mia die Wahrheit über die Trennung erfahren ...
