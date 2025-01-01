Anna und die Liebe
Folge 29: Episode 29
23 Min.Ab 12
Kurz nachdem sich Mia und Alexander auf der Bühne geküsst haben, geben beide vor, dass das Ereignis für sie nicht von Bedeutung gewesen sei. Mia ist demzufolge immer noch eifrig dabei, Alexander zu vergessen. Der wird allerdings mit Annäherungsversuchen von Annett konfrontiert. Ein Aufmacher der Tageszeitung am nächsten Tag verändert jedoch alles ...
