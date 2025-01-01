Anna und die Liebe
Folge 36: Episode 36
24 Min.Ab 12
Der anfänglichen Freude über den neuen Auftrag von Kimmo Kankunnen folgt Ernüchterung: Denn das neue Kreativteam besteht aus Alexander, Annett, Jonas und Anna - zwei gespaltene Parteien. Ein weiteres Problem ist, dass Alexander offenbar schon aus Prinzip auf Annetts Seite zu stehen scheint. Ein diesbezüglicher Seitenhieb von Jonas lässt Alexander die Beherrschung verlieren ...
