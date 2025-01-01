Anna und die Liebe
Folge 59: Episode 59
23 Min.Ab 12
Mias Kindheitserinnerungen kehren schmerzlich zurück, als sie gemeinsam mit Alexander im Krankenhaus wartet. Entsprechend mitgenommen ist sie, als sie wenig später auf der Hot-Spot-Feier im Restaurant erscheint. Lars' Nachfragen, was passiert sei, hat sie nur brüske Zurückweisung entgegenzusetzen. Doch dann wird ihr bewusst, dass ihre Gefühle für Lars stärker sind, als sie sich eingestanden hat.
