Anna und die Liebe
Folge 60: Episode 60
23 Min.Ab 12
Annas und Jonas' Entschluss steht fest: Sie werden mit dem Big-Bang-Kunden Verhandlungen aufnehmen und sich mit Oktopus selbständig machen. Alexander hat überraschenderweise prinzipiell nichts dagegen, Jonas seine Anteile zu verkaufen. Über Details will er sich jedoch momentan nicht äußern, da er andere Sorgen hat. Ganz anders fällt allerdings Nataschas Reaktion aus ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick