Anna und die Liebe
Folge 62: Episode 62
24 Min.Ab 12
Nachdem Mia festgestellt hat, dass Lars scheinbar schon länger weiß, dass sie nicht lesen und schreiben kann, zieht sie sich getroffen zurück. War er nur aus Mitleid mit ihr zusammen oder gibt es einen besonderen Grund, warum er nicht mit ihr darüber gesprochen hat? Mia ahnt nicht, dass Lars inzwischen ernsthafte Gefühle für sie entwickelt hat ...
