Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 67

SAT.1Staffel 3Folge 67
Episode 67

Episode 67Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 67: Episode 67

24 Min.Ab 12

Anna und Jonas arbeiten mit Nachdruck an ihrem Spot. Die Planung läuft - und nun gilt es lediglich noch, einen Regisseur für das Projekt zu begeistern. Doch ihre Bemühungen werden von der Nachricht unterbrochen, dass Alexanders Mutter verstorben ist. Die beiden müssen erkennen, dass Alexander seine Anteile nur deshalb an David verkauft hat, um den letzten Wunsch seiner Mutter zu erfüllen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen