Anna und die Liebe

Episode 89

SAT.1Staffel 3Folge 89
Episode 89

Anna und die Liebe

Folge 89: Episode 89

24 Min.Ab 12

Jojos Flucht aus dem Gefängnistransporter ist erfolgreich. Er ist bewaffnet und verfolgt nur ein Ziel: Von Alexander ein Geständnis zu erpressen - koste es, was es wolle. Als Mia davon erfährt, ist sie alarmiert und versucht inständig, Jojo doch noch aufzuhalten. Mia kommt zwar noch rechtzeitig, doch löst sich plötzlich ein Schuss aus seiner Waffe ?...

