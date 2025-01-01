Zum Inhalt springenBarrierefrei
24 Min.Ab 12

Es ist ein Bild, das Anna wieder Hoffnung macht: Tom kehrt auf das Dach zurück, auf dem sie sich zum ersten Mal sahen. Nun weiß Anna, dass Tom etwas für sie empfindet. Beseelt von dieser Hoffnung gesteht sie ihm in einem Brief abermals ihre Liebe und bringt den Willen zum Ausdruck, auf ihn zu warten. Doch dieser Brief kommt zu spät: Tom hat bereits Nägel mit Köpfen gemacht ...

