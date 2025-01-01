Anna und die Liebe
Folge 128: Episode 128
24 Min.Ab 12
Im ersten Moment ist Anna von Enriques öffentlicher Liebeserklärung überfordert. Erst im Gespräch mit Paloma kann sie zugeben, dass sie tief bewegt ist und entschließt, nun ihrerseits in die Offensive zu gehen. Sie lädt Enrique zu einem romantischen Abendessen ein. Katja, die nicht ahnt, wen Anna eingeladen hat, bereitet sich auf einen Überraschungsbesuch bei Enrique vor ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick