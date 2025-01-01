Anna und die Liebe
Folge 143: Episode 143
24 Min.Ab 12
Anna ist geschockt, als sie erfährt, dass Steve Welder ermordet und Natascha als Tatverdächtige festgenommen wurde. Natascha versichert Anna ihre Unschuld und verdächtigt stattdessen David und Carla. Anna zweifelt an diesen Anschuldigungen und fragt sich, was man Natascha überhaupt noch glauben kann, nach allem, was sie Bruno angetan hat ...
