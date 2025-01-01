Anna und die Liebe
Folge 177: Episode 177
23 Min.Ab 12
Tom macht sich heftige Vorwürfe, dass er Paule allein gelassen hat. Anna will ihm in dieser Situation so gut es geht zur Seite stehen. Enrique, der ihr Verhalten unter den gegebenen Umständen natürlich nachvollziehen kann, fühlt sich dennoch mehr und mehr an zweite Stelle gesetzt ... David ist klar, dass Paule, die seine Rolle in der Entführung enttarnt hat, nicht überleben darf.
