Anna und die Liebe

Episode 202

SAT.1Staffel 4Folge 202
Folge 202: Episode 202

23 Min.Ab 12

Anna kann sich nicht einfach von Tom verabschieden. Doch sie hat keine andere Wahl - und auf dem Weg zum Flughafen macht sie eine überraschende Entdeckung ... Auch Tom ist mit der Situation überfordert. Es fällt ihm zwar schwer, aber dennoch will Tom sein früheres Leben mit Fanni zurück - und so plant er einen ersten gemeinsamen Auftritt bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung.

