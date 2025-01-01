Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 204

SAT.1Staffel 4Folge 204
Episode 204

Episode 204Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 204: Episode 204

23 Min.Ab 12

Fanni gibt vor Anna zu, dass sie bis vor Kurzem einen Freund hatte. Allerdings hat sie sich nun scheinbar wegen Tom von ihm getrennt. Sie bittet Anna, Tom gegenüber nichts davon zu erwähnen, was Anna auch verspricht. Paloma jedoch traut Fanni nicht über den Weg und drängt Anna, Tom von dem Kuss zwischen Fanni und dem Mann zu erzählen. Wird sie ihm tatsächlich die Wahrheit sagen?

