Anna und die Liebe

Episode 25

SAT.1Staffel 4Folge 25
Episode 25

Anna und die Liebe

Folge 25: Episode 25

23 Min.Ab 12

Nachdem Tom sein Angebot verbessert hat und Anna die Rechte an ihrer und Jonas' T-Shirt-Kollektion in einem Jahr zurückgeben will, ist Anna bereit, dieses eine Jahr für Lanford zu arbeiten. Dann häufen sich allerdings die Hiobsbotschaften. Maik meint gehört zu haben, dass Lanford Anna linken will, und als Anna erkennt, dass David den Vertrag aufgesetzt hat, glaubt sie ihm aufs Wort.

SAT.1
