Anna und die Liebe

Geheimes Zeichentalent

SAT.1Staffel 4Folge 254
Folge 254: Geheimes Zeichentalent

23 Min.Ab 12

Nina, die von Kai bedrängt wurde, wehrt sich. Sie ist fest entschlossen, ihr neues Leben in Berlin zu beginnen. Zum ersten Mal, seit sie wegen Todschlags verurteilt und aus dem Kreis ihrer Familie gerissen wurde, fühlt sie sich wieder geborgen. Olivia ist nicht entgangen ist, dass Luca Nina tief verletzt hat. Sie spürt, dass er Gefühle für Nina hat, und so entscheidet sie sich, Tacheles zu reden.

