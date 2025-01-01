Anna und die Liebe
Folge 254: Geheimes Zeichentalent
23 Min.Ab 12
Nina, die von Kai bedrängt wurde, wehrt sich. Sie ist fest entschlossen, ihr neues Leben in Berlin zu beginnen. Zum ersten Mal, seit sie wegen Todschlags verurteilt und aus dem Kreis ihrer Familie gerissen wurde, fühlt sie sich wieder geborgen. Olivia ist nicht entgangen ist, dass Luca Nina tief verletzt hat. Sie spürt, dass er Gefühle für Nina hat, und so entscheidet sie sich, Tacheles zu reden.
