Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 30

SAT.1Staffel 4Folge 30
Episode 30

Episode 30Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 30: Episode 30

23 Min.Ab 12

Jonas' Mission scheint sich auch ohne sein direktes Zutun zu erfüllen: Steve gelingt es, Anna aufzubauen, und sie nimmt seinen Trost dankbar an. Jonas müsste eigentlich zufrieden sein, aber stattdessen zerreißt es ihm das Herz, seine große Liebe in den Armen eines anderen zu sehen. Er kann und will nicht von Anna lassen, selbst wenn das heißt, dass er für immer in der Zwischenwelt gefangen bleibt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen