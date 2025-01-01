Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 33

SAT.1Staffel 4Folge 33
Episode 33

Episode 33Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 33: Episode 33

24 Min.Ab 12

Carla geht davon aus, dass Tom ein intimes Verhältnis zu Anna aufgebaut hat. Doch sie will ihn nicht kampflos aufgeben und schenkt ihm einen Golfurlaub, den Tom aber ablehnt. Er will zur Pariser Modewoche fahren. Als Carla bereits glaubt, dass es sich bei der vermeintlichen Liaison mit Anna doch um ein Missverständnis handelt, muss sie erfahren, dass Anna ebenfalls mit nach Paris kommen wird ...

Anna und die Liebe
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

