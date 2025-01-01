Anna und die Liebe
Folge 41: Episode 41
23 Min.Ab 12
Je länger die Begegnung mit Paule zurückliegt, desto unsicherer wird Anna, ob sie glauben soll, dass Paule mit Jonas reden kann. Steve macht aus seiner Skepsis kein Geheimnis, und Paloma versucht, Anna davon zu überzeugen, dass Paule nur eine Betrügerin ist, die Annas Trauer schamlos ausnutzt. Als Anna Paule beinahe vergessen hat, meldet die sich erneut bei ihr ...
