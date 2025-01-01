Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 75

SAT.1Staffel 4Folge 75
Folge 75: Episode 75

23 Min.Ab 12

Anna ist überrascht und erleichtert, als sie von Tom auf den Haokan-Auftrag angesetzt wird. Zwar wird in einem Schlagabtausch mit Carla deutlich, dass die direkte Konkurrenzsituation ihr Verhältnis nicht unbedingt entspannt, aber gleichzeitig ist sie froh über diesen Vertrauensbeweis von Tom. Sie stürzt sich in die Arbeit, wird dabei aber von einer großen Sehnsucht nach Jonas eingeholt ...

